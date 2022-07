Biden tradisce promessa e apre a nuove trivellazioni

(ANSA) - WASHINGTON, 01 LUG - L'amministrazione Biden ha proposto un programma che vieta nuove trivellazioni al largo delle coste atlantica e pacifica ma consente una loro limitata espansione nel Golfo del Messico e al largo dell'Alaska, con la vendita di 11 licenze in 5 anni. In questo modo il presidente tradisce la promessa elettorale di proibire qualsiasi nuovo permesso di trivellazioni per gas o petrolio in terre e acque federali per lottare contro il climate change. E rischia di scontentare sia gli ambientalisti sia l'industria dell'energia fossile, che premeva per una maggiore espansione. (ANSA).