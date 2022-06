Ucraina: presidente Indonesia visita Irpin, 'la guerra finisca'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il presidente della Repubblica dell'Indonesia Joko Widodo, che detiene anche la presidenza del G20, ha visitato la città di Irpin in Ucraina per vedere di persona i danni causati dalle truppe russe.

"Alle mie spalle - ha scritto Widodo su Twitter postando una fotografia - c'è un complesso di case di Irpin devastate dalla guerra. Insieme al sindaco Irpin Alexander Grigorovich Markushin ho assistito in prima persona ai danni subiti dalle case e dalle infrastrutture. Speriamo che questa guerra possa essere fermata presto".

Widodo è arrivato a Kiev questa mattina. Nelle prossime ore è previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricorda Ukrinform. Domani sarà a Mosca per un faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin. (ANSA).