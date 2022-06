Stoltenberg, forze aggiuntive Nato pronte entro prossimo anno

(ANSA) - MADRID, 29 GIU - "Per quanto riguarda le forze di risposta rapida, mi aspetto che siano pronte entro il prossimo anno. Prenderemo la decisione ora e poi inizieremo l'implementazione e quindi saranno disponibili e pronte l'anno prossimo. Questo è il piano. Dobbiamo capire che queste forze, naturalmente, saranno pagate e organizzate dai diversi Paesi alleati della Nato, quindi saranno basate nei loro Paesi d'origine, ma saranno pre-assegnate a territori specifici, a Paesi e territori specifici, per essere responsabili della protezione di questi territori". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg. "Si addestreranno lì, impareranno ad operare insieme alle forze di difesa nazionali e poi pre-posizioneremo l'equipaggiamento: attrezzature pesanti, scorte di carburante e molte altre cose di cui hanno bisogno per operare in quel territorio specifico", ha precisato. (ANSA).