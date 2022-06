La Nato avvia il processo di adesione di Svezia e Finlandia

(ANSA) - MADRID, 29 GIU - I leader dei Paesi Nato hanno invitato formalmente Finlandia e Svezia. Lo si legge in una dichiarazione dal vertice di Madrid in cui si avvia il processo di adesione di Helsinki e Stoccolma all'Alleanza.

"L'adesione di Finlandia e Svezia renderà questi paesi più sicuri, la Nato più forte e l'area euro-atlantica più sicura. La sicurezza della Finlandia e della Svezia riveste un'importanza diretta per l'Alleanza, anche durante il processo di adesione".

E' quanto si legge nel comunicato finale del vertice Nato a Madrid. (ANSA).