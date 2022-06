Johnson, Putin voleva meno Nato e invece ottiene più Nato

(ANSA) - MADRID, 29 GIU - "La prima lezione da trarre è cheVladimir Putin sperava di avere meno Nato ai confini e invece ha sbagliato, dopo l'invasione dell'Ucraina avrà più Nato". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson arrivando al summit di Madrid. "Questo è summit storico per molti versi, avremo due membri in più ed è un passo avanti per l'Alleanza; capiremo poi come poter aiutare ulteriormente l'Ucraina ma dobbiamo anche imparare le lezioni degli ultimi mesi e rivedere la nostra postura sul fronte orientale", ha aggiunto. (ANSA).