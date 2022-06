Venezuela: allerta per potenziale ciclone tropicale

Le autorità del Venezuela sono in allerta per le possibili conseguenze di un potenziale ciclone tropicale che si muove lungo le coste venezuelane e potrebbe arrivare nel Paese nelle prime ore di domani.

"Abbiamo incaricato tutte le autorità di sicurezza cittadina, vigili del fuoco e protezione civile a livello nazionale, di adottare misure preventive di fronte all'arrivo del potenziale ciclone tropicale sulle nostre coste", ha affermato il ministro dell'Interno Remigio Ceballos su Twitter.

L'Istituto nazionale di meteorologia Inameh ha avvertito che il "potenziale ciclone tropicale DOS è situato a 730 km a est-sud-est dello stato di Sucre con venti massimi sostenuti di 65 k /h". "Il sistema rappresenta un rischio idrometeorologico per il nostro Paese", ha aggiunto su Twitter, diffondendo una serie di raccomandazioni alla popolazione per affrontare le possibili conseguenze del passaggio del ciclone.

Ieri, il presidente Nicolás Maduro ha riferito che questi fenomeni si verificheranno da domani e per cinque giorni, sottolineando che questo ciclone tropicale genererà piogge e venti abbondanti. "A seguito dell'onda tropicale numero 11 e dei processi di riscaldamento globale, da mercoledì e per cinque giorni, si verificheranno nel territorio nazionale fenomeni atmosferici che genereranno abbondanti piogge e vento", ha detto il presidente venezuelano.