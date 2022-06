Sindaco Kharkiv, piovono bombe russe 'ora dopo ora'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La Russia sta bombardando Kharkiv "ora dopo ora". Lo ha affermato Igor Terekhov, il sindaco della seconda città più grande dell'Ucraina. Lo riporta la Cnn.

"C'è un bombardamento mattutino, un bombardamento diurno e un bombardamento notturno della città di Kharkiv - ha precisato -.

Tutto questo proviene dal territorio della Federazione Russa, dalla regione di Belgorod". Secondo il primo cittadino, l'obiettivo della Russia è "sterminarci come nazione".

Terekhov ha affermato che l'intensità dei bombardamenti è aumentata negli ultimi giorni. I raid hanno preso di mira zone industriali e imprese che non hanno alcun legame con l'esercito.

Anche una scuola è stata distrutta.

A seguito dei bombardamenti, il sindaco ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite. Una è stata ricoverata in ospedale con ferite gravi. (ANSA).