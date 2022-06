Nato: Jill Biden a Madrid con due delle sue nipoti

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GIU - La First Lady Jill Biden ha portato a Madrid, dove domani si apre il vertice della Nato, due delle sue nipoti: Maisy e Finnegan, di 21 e 22 anni, figlie di Hunter. Lo riporta il Washington Post. "Siamo state in piedi fino a tardi e ci siamo bevute un bicchiere di vino", ha confidato Jill alla regina Letizia nel loro incontro alla Zarzuela ieri.

Le sue nipoti non hanno accompagnato la first lady nella sua visita al palazzo reale ma sono andate in ambasciata per un incontro con l'ambasciatrice Julissa Reynoso, ex capo dello staff di Jill Biden. Oggi la first lady e la regina spagnola hanno fatto visita a un centro di rifugiati ucraini, domani il programma prevede una visita ai musei del Prado e Reina Sofia.

