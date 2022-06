G7: un 'Club del clima' contro il riscaldamento globale

I leader del G7 hanno deciso di creare un "Club del clima" per rafforzare e ampliare la cooperazione nella lotta contro il riscaldamento globale. Lo si legge nella bozza del comunicato finale del vertice G7 in Germania.

"Approviamo gli obiettivi di un Club del Clima internazionale aperto e cooperativo e lavoreremo con i partner per istituirlo entro la fine del 2022.

Per promuovere un'azione urgente, ambiziosa e inclusiva per allinearci ai percorsi di 1,5°C e accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi, ci impegniamo a realizzare un settore stradale altamente decarbonizzato entro il 2030, un settore energetico completamente o prevalentemente decarbonizzato entro il 2035 e a dare priorità a passi concreti e tempestivi verso l'obiettivo di accelerare l'eliminazione graduale dell'energia elettrica nazionale da carbone non abbattuto".