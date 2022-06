Usa: quarto giorno di proteste per l'aborto in diverse città

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Per il quarto giorno consecutivo migliaia di manifestanti sono scesi per le strade di diverse città americane in protesta contro la sentenza della Corte Suprema che ha abolito il diritto all'aborto a livello nazionale. le dimostrazioni continuano davanti al massimo tribunale Usa a Washington, ma sono previsti cortei anche a New York e Los Angeles. Manifestazioni previste anche in Minnesota e Florida. (ANSA).