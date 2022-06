Ucraina: presidente Moldavia a Bucha, Irpin e Borodyanka

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Bucha, Irpin e Borodyanka. Sono le tre tappe scelte nella visita in Ucraina della presidente della Repubblica della Moldavia Maia Sandu, che ha visto con i propri occhi l'entità degli orrori e delle distruzioni lasciate dopo l'occupazione russa.

Lo riporta Ukrinform.

"Sono in Ucraina oggi. Ho visitato le città di Borodyanka, Bucha e Irpin e sono rimasta senza parole per il livello di distruzione e violenza che abbiamo visto. È una tragedia inimmaginabile", ha scritto Sandu, augurando poi al popolo ucraino pace, libertà e prosperità. La presidente moldava sarà poi a Kiev. (ANSA).