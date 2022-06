Usa: manifestanti Portland distruggono vetrine,'morte a giudici'

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - Sfocia in violenza una protesta pro-aborto la notte scorsa a Portland in Oregon. Un gruppo di circa 100 manifestanti nella città ha spaccato delle vetrine e ricoperto di graffiti le auto parcheggiate e le mura di alcuni palazzi. "Morte alla Corte Suprema", si legge in una delle scritte, secondo quanto riportato dai media americani. Il gruppo si è poi disperso. E' la seconda notte di violenze nella città, ieri dieci persone sono state arrestate. Le tante manifestazioni di questi giorni in tutte le città degli Stati Uniti contro la sentenza della Corte Suprema si sono svolte per lo più in modo pacifico. (ANSA).