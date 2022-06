Kiev, su capitale lanciati fino a sei missili

(V. 'Kiev, attacco su capitale con missili...' delle 12:29) (ANSA) - ROMA, 26 GIU - Kiev è stata colpita questa mattina da un massimo di sei missili Kh-101 (in cirillico X-101) che sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95 e Tu-160 decollati da Astrakhan, sul Mar Caspio. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare delle forze armate ucraine Yuriy Ignat, citato da Ukrinform.

"I bombardieri strategici Tu-95 e Tu-160, che sono stati usati oggi per lanciare missili nella regione di Kiev, sono quelli di stanza nel Mar Caspio, ad Astrakhan - ha detto il portavoce -. Decollano da lì. Sono dotati di missili e li lanciano da lì. Il missile Kh-101 ha una portata di 5.500 chilometri. Pertanto, i bombardieri non devono necessariamente entrare nel nostro spazio aereo. È sufficiente che decollino, prendano una traiettoria di fuoco e lancino i missili. Oggi sono stati lanciati da quattro a sei missili. Infatti, le nostre unità di difesa antiaerea hanno reagito e alcuni missili sono stati abbattuti. È stato confermato che un missile è stato distrutto. Sono in corso le ricerche dei frammenti dell'altro".

