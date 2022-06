'Anche noi a torso nudo?', leader G7 scherzano su muscoli Putin

(ANSA) - ELMAU, 26 GIU - L'immagine da duro di Vladimir Putin fa sorridere i leader del G7 che hanno dato vita a un siparietto sul fisico atletico, o presunto tale, del presidente russo, forse memori delle numerose volte in cui si è fatto fotografare a torso nudo a cavallo o a pesca, in un lago gelato o dal medico.

"Con le giacche? Senza? Ci togliamo i cappotti?", ha chiesto il premier britannico Boris Johnson, prima delle foto di rito, sedendosi al tavolo nel castello di Elmau, che ospita il vertice, mentre gli altri scherzavano sul fatto di dover rimanere in maniche di camicia o anche meno. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha suggerito di aspettare la foto ufficiale prima di spogliarsi, ma Johnson ha insistito: "Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin", e la battuta ha continuato a girare. "Facciamo uno spettacolo di equitazione a torso nudo", ha ribattuto Trudeau, riferendosi alla pittoresca foto del leader russo del 2009 che cavalcava proprio a torso nudo. "L'equitazione è la cosa migliore", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, senza imbarcarsi nella questione dell'abbigliamento. Ma Johnson non ha mollato: "Dobbiamo mostrare loro i nostri pettorali". Poi i leader hanno posato - con le giacche addosso - per le foto, prima che i giornalisti fossero invitati a uscire dalla stanza, lasciando il dibattito sartoriale a porte chiuse.

(ANSA).