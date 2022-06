A Monaco sfila il corteo di protesta contro il G7

Striscioni, palloncini colorati, musica: urlando slogan contro la guerra, ma anche per la difesa del clima, alcune migliaia di persone sono sfilate per le vie del centro di Monaco Baviera in protesta contro il vertice del G7, in programma dal 26 al 28 giugno al castello di Elmau, sulle Alpi bavaresi.

Alla partenza del corteo, iniziato sulla spianata dove si tiene ogni anno l'Oktoberfest nella capitale della Baviera, erano presenti secondo la polizia tedesca circa 3.500 persone (inizialmente erano attese almeno 20.000 persone) ma la manifestazione continuerà per tutto il pomeriggio.

Il corteo, indetto da 15 organizzazioni per la difesa dell'ambiente e la lotta alle disuguaglianze, da Attac al Wwf, ha mosso i primi passi in modo pacifico e per il momento non si sono registrati incidenti.