Energia: fonti Ue, sul price cap per il petrolio possibili misure mirate

Gli Usa hanno messo sul tavolo la proposta di un price cap al petrolio e l'Europa la sta valutando ma se questo porterà a qualcosa ancora non si sa. Lo sostiene una fonte europea alla vigilia del G7. "I leader possono discutere di tutto ma poi bisogna attuare le decisioni".

"Al momento - precisa la fonte - non risulta che ci sia un grande appetito per riaprire il sesto pacchetto di sanzioni, quello che colpisce il petrolio russo, ma sono possibili interventi specifici, magari come un completamento delle sanzioni".