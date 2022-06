Kuleba, 'le armi assicurano la via diplomatica'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: "le armi garantiranno la via diplomatica". Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che al Corriere della Sera dice che l'aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea. Dopo la recente visita di Draghi, Macron e Scholz si vedono unità e chiarezza di intenti: ci sono differenze, "ma in linea di principio si va assieme nella stessa direzione". Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora ancora l'offerta di un summit Putin-Zelensky. (ANSA).