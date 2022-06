Gb, presidente dei Tory lascia dopo debacle suppletive

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - Il presidente dei conservatori al governo del Regno Unito si è dimesso oggi alla luce della pesante sconfitta alle elezioni parlamentari suppletive di ieri, costate al partito due seggi, incluso uno nel sud-ovest dell'Inghilterra che deteneva da oltre un secolo.

"Qualcuno deve assumersi la responsabilità e ho concluso che, in queste circostanze, non sarebbe giusto per me rimanere in carica", ha scritto Oliver Dowden in una lettera di dimissioni al premier britannico e leader dei Tory Boris Johnson. (ANSA).