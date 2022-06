Draghi, non sono deluso dal Consiglio, sul gas avanziamo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Non mi sento deluso da questo Consiglio. Anzi, non mi aspettavo di poter fissare una data precisa per un rapporto completo sulla questione dell'energia: le cose si stanno muovendo, anche se magari non avvengono rapidamente come uno vorrebbe". Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).