Draghi, misure Italia assicurano inverno senza emergenza

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Le misure che si stanno pensando" in Italia "assicurano che non vi sia emergenza durante l'inverno". Lo ha detto il premier Mario Draghi secondo cui "il quadro, grazie alla ricerca di altri fornitori, vede l'Italia in buona posizione". "Di un meccanismo di ristoro per chi è più colpito dalle sanzioni ne abbiamo parlato. Ci sono molte asimmetrie", su impegno militare, flussi di rifugiati o energie, spiega ancora Draghi. "Ma non sono asimmetrie a senso unico, non siamo solo noi colpiti da queste", aggiunge. (ANSA).