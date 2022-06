Draghi, la dipendenza dal gas russo scesa dal 40 al 25%

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e la dipendenza dal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le misure che abbiamo messo in campo iniziano a dare risultati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).