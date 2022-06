Madrid si blinda per la Nato, 'difficile muoversi in città'

(ANSA) - MADRID, 23 GIU - Madrid si prepara ad accogliere la settimana prossima il vertice della Nato, in programma i giorni 29 e 30 giugno: una circostanza in cui la città si blinderà per accogliere 44 delegazioni internazionali, di cui 41 guidate da capi di Stato e di governo.

In quei giorni, "muoversi in città sarà molto complicato", ha avvertito in un'intervista al quotidiano El Mundo il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Fonti del governo, che da giorni insiste sulla necessità di chiedere "collaborazione" ai madrileni per la buona riuscita del summit, hanno indicato che raccomanderanno lo smart working sia per il settore pubblico sia per quello privato.

Il vertice si terrà presso l'area per congressi Ifema, situata nella periferia della città spagnola. Tuttavia, eventi collegati al summit saranno organizzati anche in centro. (ANSA).