Francia: Le Pen presidente del gruppo RN per acclamazione

(ANSA) - PARIGI, 23 GIU - Marine Le Pen è stata eletta oggi per acclamazione presidente del gruppo parlamentare del Rassemblement National all'Assemblée National.

"Abbiamo ricevuto una sola candidatura alla presidenza del gruppo RN, quella di Marine Le Pen - ha dichiarato il presidente della seduta, Sébastien Chenu - Chiedo ai miei colleghi di procedere al voto non per alzata di mano ma per acclamazione di Marine Le Pen alla testa del gruppo".

Gli 89 deputati del gruppo di estrema destra - che nella precedente assemblea erano appena 8 - si sono a quel punto alzati in piedi ed hanno applaudito all'unanimità la nuova presidente del gruppo. (ANSA).