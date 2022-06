Usa: sparatoria su un treno di pendolari a San Francisco, un morto

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che un uomo ha aperto il fuoco su un treno affollato di pendolari a San Francisco. Lo riporta Abc news. La polizia sta dando la caccia al killer. La sparatoria è avvenuta alla fermata di Castro, il famoso quartiere della città californiana dove domenica si svolgerà la parata per i diritti Lgbtq+ anche se la polizia ha per ora escluso che si tratti di un'azione intimidatoria nei confronti della comunità.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 ora locale (le 19 in Italia), ha spiegato la portavoce della polizia Kathryn Winters. Il killer è sceso dal treno alla stazione di Castro e si è dato alla fuga. "Voglio assicurare alla comunità Lgbtq+ che questo incidente non sembra avere alcun collegamento il Pride che si terrà domenica". Non è ancora chiaro se il killer e la vittima si conoscessero. Al momento il servizio dei treni metropolitani è stato sospeso.