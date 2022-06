Usa, primo ok procedurale al Senato per stretta su armi

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Con 64 sì e 34 no, il Senato ha approvato con un primo voto procedurale la proposta di legge bipartisan per una stretta sulle armi, dopo le stragi di Uvalde e Buffalo. Gli autori dell'iniziativa sperano nell'approvazione definitiva entro sabato, per poi trasmettere il provvedimento alla Camera. (ANSA).