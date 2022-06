Ucraina: Biden, sospensione tassa su benzina per 3 mesi

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto al Congresso di sospendere la tassa federale sulla benzina per tre mesi per aiutare gli americani a fronteggiare l'aumento del prezzo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

"Il prezzo del gas è aumentato drammaticamente in tutto il mondo e di quasi 2 dollari al gallone (3,7 litri) in America da quando Putin ha iniziato ad ammassare truppe al confine con l'Ucraina", si legge nel comunicato nel quale si annuncia che Biden ha anche chiesto ai governatori di sospendere le tasse locali sulla benzina. (ANSA).