Senatori Usa presentano proposta di legge, stretta su armi

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - Un gruppo di senatori Usa bipartisan ha svelato una proposta di legge per una stretta sulle armi, dopo le stragi di Uvalde e Buffalo. Se approvata, sarebbe la prima riforma importante dal 1994.

Previsti un rafforzamento dei controlli di background sugli acquirenti di armi al di sotto dei 21 anni, fondi per la salute mentale e la sicurezza delle scuole, incentivi per gli Stati che adottato le 'red-flag laws' (che consentono di togliere le armi alle persone segnalate come pericolose per sè o per gli altri).

Armi vietate per i partner coinvolti in abusi domestici. (ANSA).