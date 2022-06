Scholz, l'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Lo ha detto Olaf Scholz parlando al Bundestag. Il cancelliere tedesco ha fatto riferimento alla sua visita in Ucraina della scorsa settimana, in cui ha visto una distruzione che gli ha ricordato le città tedesche dopo la seconda guerra mondiale, "e proprio come l'Europa allora dilaniata, l'Ucraina ha oggi bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Scholz ha sottolineato che la ricostruzione dell'Ucraina sarà un compito "per generazioni" e che ci vorrà molto impegno da parte di organizzazioni internazionali e paesi donatori. (ANSA).