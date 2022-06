Principe saudita Mohammed bin Salman ad Ankara da Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 22 GIU - Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) si recherà oggi in visita ufficiale in Turchia per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Lo fa sapere Anadolu secondo cui Mbs sarà ricevuto al palazzo presidenziale nella capitale Ankara da Erdogan con una cerimonia alle 16:30 ora locale (le 15:30 in Italia), seguiranno colloqui tra i due leader e tra delegazioni saudite e funzionari turchi mentre non sono previste conferenze stampa.

La visita di oggi si inserisce nel percorso di normalizzazione della relazioni tra Ankara e Riad che era stato avviato lo scorso anno e ha portato in aprile il capo di Stato turco a recarsi in visita ufficiale nel regno per incontrare il monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud oltre che lo stesso Mbs.

Negli ultimi anni, i rapporti tra Ankara e Riad si erano complicati a causa di posizioni diverse dei due Paesi sull'embargo al Qatar nel 2017 da parte di alcuni Stati del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita. La crisi nelle relazioni si aprì esplicitamente però nel 2018 in seguito all'uccisione del giornalista saudita, e critico del regno, Jamal Khashoggi all'interno del Consolato di Riad a Istanbul. Un rapporto della Cia evidenziò un ruolo nell'omicidio da parte di Mbs e Ankara criticò fortemente Riad. Dopo 4 anni, in aprile, un tribunale di Istanbul ha deciso di chiudere e trasferire in Arabia Saudita il processo sull'omicidio Khashoggi che vedeva imputati in contumacia 26 cittadini sauditi accusati di avere avuto un ruolo nell'omicidio del reporter. (ANSA).