Mali: Guterres, sconvolto e indignato per attacchi contro civili

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è sconvolto e indignato per le notizie secondo cui almeno un centinaio di civili sono stati uccisi in attacchi perpetrati da gruppi estremisti contro diversi villaggi nella regione di Bandiagara, in Mali". In una nota del portavoce si e' detto poi "ugualmente sconvolto dalle notizie secondo cui decine di civili sono stati uccisi anche in attacchi da parte di gruppi estremisti nella regione di Gao e dalla perdita di vite umane in altre regioni del paese, tra cui a Ménaka, dove decine di migliaia di persone sono state sfollate nelle ultime settimane". Guterres ha "condannato questi attacchi con la massima fermezza e invitato le autorità maliane a indagare rapidamente e assicurare i colpevoli alla giustizia, oltre a raddoppiare i loro sforzi per riportare la pace e la stabilità nel Paese". (ANSA).