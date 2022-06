Lavrov fa tappa in Iran

(ANSA) - ISTANBUL, 22 GIU - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si recherà oggi in visita ufficiale in Iran con una delegazione da Mosca. Lo fa sapere l'agenzia Irna secondo cui è in programma un incontro con l'omologo iraniano Hossein Amirabdollahian. (ANSA).