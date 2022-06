Macron pensa a un governo di unità nazionale

Emmanuel Macron "pensa" a costruire un "governo di unità nazionale" per trovare "vie d'uscita alla situazione politica" che si è creata nell'Assemblée Nationale. Lo ha detto il deputato comunista, Fabien Roussel, dopo la giornata di consultazioni del presidente, ai microfoni della tv LCI.



Macron "mi ha chiesto se siamo pronti a lavorare in un governo di unità nazionale", ha spiegato Roussel, e se tale iniziativa "sia la soluzione per tirare fuori il paese dalla crisi". "Lui pensa alla costituzione di un governo di unione nazionale - ha detto Roussel, dopo le consultazioni - se ci saranno i partiti per partecipare".

Durante la giornata, gli alleati di Macron avevano esortato il presidente a dar vita a una "grande coalizione". Fra questi, l'ex premier Edouard Philippe, leader del partito Horizons, che fa parte della coalizione di governo.