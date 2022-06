Zelensky, Ue ci consideri un partner alla pari

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Ciò che vogliamo è la fine della guerra e che la nostra terra non appartenga a nessun altro.

Stiamo proteggendo i nostri obiettivi e valori comuni con l'Europa. Per noi questo è un fattore unificante e credo che sia per questo che abbiamo ricevuto lo status di candidato. L'Ue deve solo considerarci un partner alla pari". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi. (ANSA).