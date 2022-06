Spagna: continua lotta ai roghi in Navarra, Castiglia e Leon

Continuano in Spagna le operazioni per estinguere alcuni grossi incendi sviluppatisi in diverse zone del Paese negli ultimi giorni: come reso noto dalle autorità locali, attualmente si lavora in particolare per contenere due roghi attivi in Navarra (nord), mentre nella provincia di Zamora (Castiglia e León) si tenta di soffocare definitivamente quello che ha devastato la Sierra de la Culebra, e in Catalogna sono stati fatti passi avanti con quello di Artesa de Segre (Lleida).

Un aiuto sta arrivando dalla meteorologia, con temperature oggi più miti rispetto a quelle altissime dell'ultima settimana in gran parte del Paese.

Intanto, in mattinata c'è stato un allarme anche a Toledo, dove è stata interessato da un incendio uno dei monumenti simbolo della città, la fortezza chiamata Alcázar (ora sede di un museo e di una biblioteca). Il rogo, originatosi probabilmente per un problema elettrico, è stato "soffocato" prima che si registrassero danni personali o materiali, secondo il comune di Toledo.