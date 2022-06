Gb: Johnson operato di adenoidi in anestesia generale

(ANSA) - LONDRA, 20 GIU - Il primo ministro conservatore britannico, Boris Johnson, è stato operato stamattina in anestesia generale alla cavità nasale in un ospedale di Londra.

Lo ha annunciato a intervento terminato Downing Street, precisando che si è trattato di "un'operazione minore di routine" e lasciando intendere che tutto è andato bene.

Johnson, al centro di turbolenze politiche interne negli ultimi mesi, ma anche protagonista di primo piano della linea della fermezza contro l'invasione russa dell'Ucraina in seno al fronte occidentale degli alleati Nato, è stato reduce giusto venerdì scorso di una visita a Kiev durante la quale ha incontrato per la seconda volta di persona dall'inizio della guerra "l'amico" presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante l'anestesia - come nel periodo del suo ricovero in terapia intensiva per Covid, avvenuto nei primi mesi dalla pandemia, nella primavera del 2020 - le funzioni di capo del governo sono passata al numero due formale della compagine Tory, l'attuale vicepremier Dominic Raab. (ANSA).