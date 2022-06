Francia: Le Pen non riprenderà guida RN

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - All'indomani del successo nelle elezioni legislative francesi, Marine Le Pen ha annunciato che non "riprenderà la guida" del Rassemblement National (RN), lasciandola al giovane presidente ad interim Jordan Bardella, per consacrarsi pienamente alla presidenza del futuro gruppo RN all'Assemblée Nationale. "Non riprenderò la guida del RN. Mi concentrerò sulla presidenza di questo grandissimo gruppo all'Assemblée", ha dichiarato Le Pen, che forte di 89 deputati può formare per la prima volta un gruppo in Parlamento. Numeri mai visti prima per l'ex Front National, di cui lei stessa si dice "sopresa". "Speravamo di avere un gruppo e nei nostri migliori auspici speravamo 60 deputati. Siamo piacevolmente sopresi dalla mobilitazione dei nostri connazionali e l'auspicio che l'immigrazione, l'insicurezza, la lotta contro l'islamismo, non spariscano dall'Assemblea Nazionale", ha continuato Le Pen.

La deputata del Pas-de-Calais ha aggiunto di aver telefonato al padre nonché patriarca dell'estrema destra francese, Jean-Marie Le Pen, che oggi festeggia 94 anni. Era "molto felice di questa situazione", ha detto Le Pen, aggiungendo: "Mio padre è un patriota che ha combattuto per tanti anni". L'ex Front National celebrerà in autunnno mezzo secolo di esistenza.

(ANSA).