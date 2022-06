Mike Tyson in video per l'Ucraina: 'Sono con voi'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Hey ucraini, sono Mike Tyson e sono dalla vostra parte": così l'ex campione di pugilato ha espresso il suo sostegno all'Ucraina in guerra con la Russia in un breve video rilanciato su Twitter dalla federazione ucraina di pugilato.

Non è la prima volta che l'ex campione del mondo dei pesi massimi viene coinvolto nella crisi ucraina: qualche giorno fa il controverso conduttore radiofonico americano Alex Jones, sostenitore di numerose teorie complottistiche, gli aveva proposto di fare da mediatore tra Mosca e Kiev. Un'eventualità che 'Iron Mike' aveva respinto, affermando che "bisogna guardare ai differenti livelli delle cose, pensare in anticipo" prima di far qualcosa.

Jones aveva ricordato a Tyson quando l'ex giocatore di basket Dennis Rodman era andato a incontrare il leader nordcoreano Kim-Jon Un a Pyongyang, un incontro che secondo Jones aveva allentato le tensioni tra Corea del Nord e Washington. (ANSA).