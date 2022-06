Gb, esercito deve prepararsi a combattere di nuovo in Europa

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il nuovo capo dell'esercito britannico ha lanciato un appello alle sue truppe: bisogna essere pronti ad affrontare la rinnovata minaccia della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo riporta la Bbc.

In una lettera indirizzata a "tutti i gradi e ai dipendenti pubblici", il generale Sir Patrick Sanders evidenzia la minaccia rappresentata da Mosca e osserva che è il primo capo di Stato Maggiore "dal 1941 ad assumere il comando dell'esercito all'ombra di una guerra terrestre in Europa che coinvolge una grande potenza continentale".

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sottolinea il nostro scopo principale - proteggere il Regno Unito ed essere pronti a combattere e vincere le guerre di terra - e rafforza l'esigenza di scoraggiare l'aggressione russa con la minaccia della forza", afferma il generale Sanders. E aggiunge: "Il mondo è cambiato dal 24 febbraio e ora c'è l'imperativo categorico di forgiare un esercito in grado di combattere a fianco dei nostri alleati e di sconfiggere la Russia in battaglia". (ANSA).