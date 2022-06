Colombia: aperti seggi per uno storico ballottaggio

(ANSA) - BOGOTÁ, 19 GIU - Si sono aperti alle 8 (le 15 italiane) i seggi in Colombia per uno storico ballottaggio fra il senatore di sinistra Gustavo Petro e l'indipendente conservatore Rodolfo Hernández, in lizza per succedere per il periodo 2022-2026 al presidente uscente Iván Duque.

Circa 40 milioni di aventi diritto potranno depositare nelle urne la loro preferenza fino alle 16 (le 23 italiane), per un appuntamento che, qualunque sia il risultato, scriverà la parola fine su 200 anni di 'bipartitismo imperfetto' conservatori-liberali.

I sondaggisti non sono stati in grado di indicare un reale favorito del voto, essendo i due candidati all'interno di una fascia di parità tecnica.

Se tuttavia, dopo la mezzanotte italiana, emergesse una vittoria di Petro, leader del Pacto Histórico, sarebbe la pima volta che la sinistra assume la presidenza della Colombia, principale alleato degli Stati Uniti in America Latina. (ANSA).