Mosca: 'L'Ucraina con i confini di prima non c'è più'

"L' Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non c'è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più": ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un'intervista a Sky News Arabia, citata dall'agensia Ria Novosti.

Colpita da missili russi nella notte la raffineria di petrolio di Kremenchuk, a sud-est di Kiev, per il momento non si sa se ci sono vittime; lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Poltava Dmytro Lunin riportato da Ukrinform. "Kremenchuk è di nuovo sotto attacco. Da 6 a 8 missili russi hanno colpito la raffineria e altre infrastrutture", ha affermato Lunin invitando la popolazione a restare nei rifugi. Nella notte anche la regione di Odessa è stata attaccata dall'esercito russo con missili da crociera, i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina, ha riferito il Comando operativo Sud di Kiev citato da Unian. "Due missili Onyx lanciati dal complesso costiero nel territorio della Crimea occupata sono stati distrutti in aria dall'unità di difesa aerea", si legge nella nota del Comando.