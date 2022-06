Ucraina: slitta discorso Putin allo Spief per cyber-attacco. Macron, nessuna pace se obiettivo è schiacciare la Russia

Slitta di un'ora il discorso del presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) "a causa di un attacco informatico al sito web del forum, che ha interrotto il sistema di ammissione alla riunione plenaria". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come riporta Interfax.



Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Ucraina non avrà mai pace se l'obiettivo finale del conflitto nel Paese è "schiacciare la Russia". In un'intervista alla tv francese Bfmtv, ripresa da Cnn, di ritorno dall'Ucraina, Macron ha detto di aver sentito dire che "l'obiettivo di questa guerra è schiacciare la Russia. Ed è qui che dico che vi sbagliate. Se si fa così, non si otterrà mai una pace negoziata". Macron ha aggiunto che nemmeno Zelensky ha l'obiettivo di schiacciare la Russia. "Il presidente Zelensky difende la sua terra. E noi vogliamo aiutarlo a farlo. A volte abbiamo vinto la guerra e perso la pace".



Il presidente russo Vladimir Putin appoggia la posizione del presidente francese Emmanuel Macron su una soluzione politico-diplomatica in Ucraina. Lo ha dichiarato venerdì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Izvestia, come riporta la Tass. "Apprezziamo molto queste qualità (di Emmanuel Macron, ndr). Nonostante le differenze di fondo esistenti, Macron ha seguito coerentemente questa strada, che anche il presidente approva", ha detto Peskov.



La situazione umanitaria nell'Ucraina orientale è "estremamente allarmante" e continua a deteriorarsi. Lo afferma l'Onu. "A quasi quattro mesi dall'inizio della guerra, la situazione umanitaria in tutta l'Ucraina, in particolare nel Donbass orientale, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente", ha affermato in una nota l'Ocha, l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.



Alcune truppe ucraine che si sono nascoste nell'impianto Azot di Severodonetsk hanno cominciato ad arrendersi. Lo sostengono le milizia filorusse del Lugansk, come riporta la Tass.





Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina. Lo affermano funzionari dell'amministrazione Usa citati da Cnn. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito 20 anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.



Ieri la missione di Draghi, Scholz e Macron a Kiev per un incontro con Zelensky. Il presidente ucraino preme per l'adesione all'Ue. Draghi gli risponde che "è l'Ucraina a dover scegliere la pace che vuole" e aggiunge che ora "l'Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky" anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace. Macron e Scholz gli fanno eco: "Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell'Ucraina", che "fa parte dell'Europa".



Per il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, l'ingresso di Kiev violerebbe gli stessi criteri che l'Ue si è data. In ogni caso, ha aggiunto, i rapporti con l'Europa non sono più "tra le priorità" di Mosca.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha reso noto che dall'inizio dell'invasione russa sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Lo scrive Ukrinform. Secondo l'ultimo aggiornamento, le vittime includono 1.739 uomini, 1.159 donne, 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1.299 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. La maggior parte dei civili uccisi è rimasta vittima di bombardamenti, missili e attacchi aerei.



Almeno 10 case private sono state danneggiate e una scuola e un condominio sono stati distrutti nella regione di Kharkiv. Lo afferma il governatore, Oleh Synyehubov su Telegram descrivendo gli attacchi come "crimini di guerra degli occupanti russi". "I combattimenti continuano sulla linea di contatto. Nella direzione di Kharkiv, il nemico ha cercato di condurre una perlustrazione combattendo nell'area di Kochubeyevka, ma ha subito perdite e si è ritirato. Nella zona di Izium, gli occupanti stanno cercando di continuare l'offensiva in direzione di Slavyansk. I nostri difensori respingono tutti gli attacchi del nemico", scrive il governatore su Telegram. Le affermazioni non posso essere verificate in modo indipendente.