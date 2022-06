Spagna: roghi bruciano migliaia di ettari, allerta a nord-est

Migliaia di ettari bruciati in poche ore: è l'effetto dei vari roghi sviluppatisi praticamente in contemporanea in diverse zone della Spagna, ancora immersa in un'intensa ondata di caldo. A preoccupare, spiegano i media iberici, sono ora soprattutto le situazioni osservate in Catalogna (nord-est) e nella provincia castigliana di Zamora (ovest), dove incendi simultanei stanno mettendo a dura prova le capacità di risposta dei vigili del fuoco.

Nella provincia catalana di Lleida, la lotta contro le fiamme è particolarmente provante nel caso dell'incendio di Lladurs, ancora incipiente ma con potenziale per bruciare circa 50.000 ettari, secondo i vigili del fuoco.

Nella zona di Zamora, le fiamme hanno già bruciato 5.000 ettari appartenenti all'area della Sierra de la Culebra, situata vicino al confine con il Portogallo.