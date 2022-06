Principe saudita Bin Salman in Turchia il 22 giugno

(ANSA) - ISTANBUL, 17 GIU - Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) si recherà in visita ufficiale in Turchia il 22 giugno. Lo ha detto ad Afp un funzionario turco che ha voluto rimanere nell'anonimato.

Dopo avere quasi interrotto le relazioni a causa dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel Consolato di Riad a Istanbul nel 2018, dall'anno scorso la Turchia ha deciso di normalizzare le relazioni diplomatiche e a fine aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato in visita ufficiale nel regno dove ha incontrato anche Bin Salman. (ANSA).