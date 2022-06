Covid: rimbalzo dei contagi in Gb, pesa anche il Giubileo

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Rimbalzo dei contagi da Covid in tutto il Regno Unito: le persone infettate nell'ultima settimana presa in esame sono state 1,4 milioni, il 43% in più rispetto alle 989.800 di quella precedente, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Il rialzo è dovuto sia alla diffusione delle sotto varianti Omicron 4 e 5, come accaduto altrove in Europa e in America, ma anche ai grandi raduni di massa dei britannici per celebrare il Giubileo di Platino e i 70 anni sul trono della regina Elisabetta.

Inoltre si sta assistendo al fenomeno delle reinfezioni. Per ora comunque i ricoveri restano bassi, anche grazie alla vasta campagna vaccinale condotta nel Regno. Secondo l'Ons, è ancora presto per dire se si tratta dell'inizio di una nuova ondata di Covid nel Paese. (ANSA).