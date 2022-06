Zelensky, grazie ai leader Ue, ora ci servono armi pesanti

(ANSA) - KIEV, 16 GIU - "Cari amici, apprezziamo che siate oggi con noi, proprio alla vigilia di importanti eventi internazionali per tutti noi e per l'Europa. E sono molto grato che la visita sia iniziata a Irpin per vedere cosa hanno fatto gli invasori russi. La nostra forza è l'unità". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa a Kiev con i leader Ue, parlando della necessità dell'Ucraina di avere "armi pesanti e moderne": "Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana salvata. Ogni proroga aumenta la possibilità per i russi di uccidere ucraini e distruggere le nostre città". (ANSA).