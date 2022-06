Usa: Biden, 'recessione non è inevitabile'

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Una recessione "non è inevitabile". Lo afferma il presidente americano Joe Biden all'Associtaed Press, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

La recessione "non è inevitabile" e "siamo nella posizione più forte di ogni altro Paese al mondo per superare l'inflazione", afferma Biden con l'Associated Press, sottolineando che il suo ottimismo è legato a un tasso di disoccupazione al 3,6% e alla forza dell'America nel mondo.

