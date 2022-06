A KIEV RISUONA SIRENA ANTI-AEREA DURANTE VISITA LEADER UE

(ANSA) - KIEV, 16 GIU - Le sirene di allarme anti-aereo sono appena risuonate a Kiev mentre è in corso la visita dei tre leader europei Draghi, Macron e Scholz, al momento in un albergo del centro in una pausa della visita.

Le sirene sono quasi quotidiane a Kiev dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. (ANSA).