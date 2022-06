Xi festeggia il compleanno e arriva la telefonata di Putin

(ANSA) - PECHINO, 16 GIU - Il presidente cinese Xi Jinping ha festeggiato oggi il 69/mo compleanno ricevendo una telefonata dell'omologo russo Vladimir Putin, utile a dimostrare l'amicizia "senza limiti" e una partnership, come definita il 4 febbraio scorso nella loro dichiarazione congiunta, che non ha "aree di cooperazione proibite".

Sui media ufficiali, invece, crescono gli elogi all'operato del presidente cinese, sempre più vicino all'assicurarsi un inedito e raro terzo mandato alla guida del Partito comunista in occasione del congresso di fine anno. Dalla fine di maggio, l'agenzia di stampa Xinhua ha pubblicato numerosi articoli che coprono momenti chiave della vita di Xi, incluso il modo in cui si è adattato a una vita umile e rurale durante la sua giovinezza nel caos della Rivoluzione culturale voluta dal Grande Timoniere, Mao Zedong.

Il 2 giugno, invece, il Quotidiano del Popolo ha pubblicato un articolo in prima pagina rimarcando il valore di Xi come capo del Pcc dal 2012, comprese le sue risposte alla pandemia del Covid-19 e ai disordini pro-democrazia del 2019 di Hong Kong.

