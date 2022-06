Usa: Musk potrebbe sostenere DeSantis a presidenziali 2024

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Elon Musk è incline a sostenere il governatore della Florida Ron DeSantis alle elezioni presidenziali del 2024. Lo afferma lo stesso Musk in una serie di tweet, nei quali ipotizza la creazione di "super pac per i super moderati". DeSantis è nella rosa dei potenziali candidati alla Casa Bianca nel 2024, anche nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Musk ha appoggiato il democratico Andrew Yang alle presidenziali del 2020 e si è schierato con il miliardario Rick Caruso come sindaco di Los Angeles alle primarie delle scorse settimane. (ANSA).