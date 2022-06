Covid, a Shanghai chiude l'ultimo ospedale temporaneo

(ANSA) - SHANGHAI, 16 GIU - Oggi ha chiuso l'ultimo ospedale temporaneo per i pazienti affetti da Covid-19 a Shanghai, aperto durante l'ultima ricomparsa del virus.

L'istituto di cura, che si trovava all'interno dello Shanghai New International Expo Center, è stato il primo a ricoverare oltre 10.000 pazienti ed è stato utilizzato durante l'epidemia nella megalopoli. Con 14.000 posti letto, ha accolto 47.920 pazienti negli ultimi 77 giorni. L'ultimo contagiato ha lasciato il centro ieri mattina.

A Shanghai sono stati rilevati due casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 17.00 di oggi (ora locale), secondo quanto ha dichiarato la commissione sanitaria municipale in una conferenza stampa. (ANSA).